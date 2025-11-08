Pep Guardiola va conduce al 1.000-lea meci al său ca antrenor. Cifrele impresionante atinse de spaniol

08-11-2025 | 09:47
Pep Guardiola
Pep Guardiola va conduce al 1.000-lea meci al său ca antrenor, duminică, atunci când Manchester City va găzdui Liverpool în Premier League, iar spaniolul este uimit de cifrele pe care le-a atins în cariera sa.

Ioana Andreescu

Guardiola a acumulat 715 victorii în toate competiţiile de când a preluat conducerea echipei Barcelona B în 2007, câştigând 12 titluri de campion cu Barcelona, Bayern München şi City, precum şi trei titluri în Liga Campionilor.

Antrenorul, în vârstă de 54 de ani, a pierdut doar 128 de meciuri, câştigând alte 14 trofee în timpul ilustrei sale cariere.

Întrebat de BBC Sport dacă ştie câte victorii a obţinut de-a lungul carierei sale de antrenor, Guardiola a răspuns:
„Desigur că ştiu, foarte multe. Cifrele sunt nebuneşti, îmi pare rău să vă spun. Nu mă gândesc la câte sunt, dar când ai atins aceste repere şi citeşti ce ai realizat – victoriile, media, nu doar în Premier League, ci şi în Liga Campionilor –, am câştigat lucruri incredibile la Barcelona, Bayern München şi aici. Este dificil de atins şi, dacă aş începe din nou, nu aş ajunge la acest nivel, sunt prea multe meciuri. Câteva înfrângeri, comparând 1.000 de meciuri, şi sper că duminică vom putea continua.”

Rezultate record 

El a obţinut rezultate incredibile şi la City, conducând echipa să devină prima care a atins 100 de puncte în ligă, prima echipă care a câştigat tripla internă şi prima echipă care a câştigat patru titluri de campionat consecutive.

„Pare că am o falsă modestie, dar acest procent, peste 70% victorii, înseamnă că din 10 meciuri câştigăm şapte şi remizăm unul sau două. Este posibil pentru că sunt la Barcelona, München şi City, cu jucătorii pe care îi am. După aceea, este vorba de multă muncă. Dedicare, pasiune, iubire – în asta nimeni nu mă poate întrece. Îmi place să analizez secretele a ceea ce poţi face adversarilor, să conving jucătorii şi să mergem împreună. Jucătorii mă urmează mereu. Mereu.”

Întrebat despre faptul că unii îl numesc cel mai mare antrenor din toate timpurile, Guardiola a răspuns zâmbind:
„Au perfectă dreptate! Influenţa fiecărui antrenor a fost prezentă de-a lungul istoriei. Desigur, pot spune că am făcut parte din asta, pentru că cifrele o demonstrează, am avut succes şi a fost plăcut să-mi urmăresc echipele. Aşa că sunt acolo. Dar nu m-am gândit niciodată: «Vreau să fiu cel mai bun».”

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Dată publicare: 08-11-2025 09:47

