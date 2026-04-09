El a povestit cum a fost alături de Lucescu în momentele grele şi cât de mult îi apreciază familia.

Ahmetov a oferit şi un detaliu de culoare din relaţia sa cu Mircea Lucescu: „Mircea Lucescu m-a învăţat să beau vin. După meciuri serveam vin alb cu el şi discutam despre meciuri. Iar eu l-am învăţat să cânte la karaoke. Nu prea ne ieşea, dar oricum încercam”.

„Mircea Lucescu a fost prietenul meu, 12 ani am lucrat împreună, am cucerit 22 de trofee. Îmi amintesc când am câştigat Cupa UEFA Mircea era foarte fericit şi avea drapelul României. Ar trebui să fiţi mândri că l-aţi avut pe Mircea Lucescu!. Noi am început să lucrăm împreună împărţeam şi durerea şi bucuria împreună şi am devenit mari prieteni. E un om foarte important în viaţa mea. Tot timpul am respectat viziunile lui Mircea Lucescu. Consider că Mircea a avut o viaţă fericită. El nu putea fără muncă şi în principiu el a plecat dintre noi din păcate tot din terenul de fotbal”, a afirmat Ahmetov la Arena Naţională.

El a precizat că este sufleteşte alături de familia Lucescu.

„Sufletul meu este alături de familia Lucescu. Pentru mine ei sunt foarte apropiaţi. Cu doamna Neli am petrecut foarte mult timp împreună. Este doamnă modestă, elegantă. Toţi oamenii are au cunoscut-o la noi îmi amintesc cu mult respect.

Răzvan este pe un drum drept în fotbal. Răzvan are cu un trofeu mai mult decât Mircea la aceeaşi vârstă, înseamnă că e foarte bun. Este foarte serios. A luat cele mai bune calităţi de la Mircea. Sunt sigur că va ajunge foarte sus”, a afirmat Ahmetov.

„La Doneţk Mircea a avut preinfarct, doaptea a fost operat şi toată noaptea am umblat în jurul spitalului de emoţii şi de stres. Când şi-a revenit am mers la el. A fost un moment memorabil pentru mine. Am mai fost aici după accidentul cu tramvaiul. M-aţi întrebat atunci dacă voi avea un alt antrenor. Am spus: Nu.

Sunt trist alături de fani, de jurnalişti. Condoleanţe”, a mai spus el.