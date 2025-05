Novak Djokovic a câștigat turneul de la Geneva (ATP), al 100-lea titlu din carieră

Novak Djokovic s-a impus sâmbătă în finala turneului ATP pe zgură de la Geneva (Elveția), dotat cu premii totale în valoare de 596.035 de euro, în fața polonezului Hubert Hurkacz în trei seturi, 5-7, 7-6 (7/2), 7-6 (7/2), după peste trei ore de joc, informează AFP.

Djokovic este al treilea campion care atinge această cifră de 100 de titluri după Jimmy Connors (109) și Roger Federer (103).

Who else feels really happy for Novak Djokovic? ????????pic.twitter.com/RdU67Hc9LW