Novak Djokovic susține că a fost „otrăvit” înaintea expulzării sale din Australia, în 2022. „Am descoperit mai multe”

Declarațiile au fost făcute în timpul unui interviu publicat joi pe site-ul magazinului GQ, citat de AFP.

"Am avut probleme de sănătate. Şi am realizat că în acest hotel din Melbourne (unde era reţinut) mi s-au dat alimente care m-au otrăvit", a spus legenda sârbă (numărul 7 mondial), care vizează al 25-lea său titlu de Mare Şlem la Openul Australiei, ce va avea loc la Melbourne în perioada 12-26 ianuarie.

"Am descoperit mai multe lucruri atunci când am revenit în Serbia. Nu le-am spus public, dar am descoperit concentraţii mari de metale grele în corpul meu", a adăugat Djokovic, care a mai precizat că a descoperit în organismul său "plumb şi mercur" la un nivel foarte ridicat.

Întrebat dacă are cunoştinţă că această contaminare a fost de origine alimentară, jucătorul sârb a afirmat că este "singura explicaţie" posibilă.

Fostul lider mondial a creat o imensă polemică după ce a refuzat să se vaccineze împotriva Covid-19.

La începutul lui 2022, după sosirea sa pe teritoriul australian pentru a disputa primul Grand Slam al sezonului, viza sa a fost anulată. După ce a fost plasat într-o detenţie la hotel, Djokovic a fost în cele din urmă expulzat din Australia şi nu a putut disputa turneul, pe care l-a câştigat însă un an mai târziu, în 2023, pentru a zecea oară.

Vineri, într-o conferinţa de presă, Djokovic a refuzat să comenteze interviul său din GQ şi a subliniat că a realizat toate acele lucruri "câteva luni mai târziu".

"Am vrut să mă concentrez pe tenis", a conchis el.

Chestionat în legătură cu declaraţiile lui Djokovic, un purtător de cuvânt al Ministerului australian de Interne a refuzat să facă comentarii, invocând "confidenţialitatea" cazurilor individuale.

Novak Djokovic va debuta la actuala ediţie a Openului Australiei în faţa americanului Nishesh Basavareddy, beneficiarul unui wild-card.

