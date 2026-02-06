Conducerea clubului din Milano a decis să îi prelungească contractul lui Cristi Chivu. Așadar, românul își va prelungi contractul cu „nerazzurrii” până la data de 30 iunie 2029. El a devenit antrenorul principal al lui Inter în iunie 2025.

„Contractul său actual expiră în vara anului 2027, dar proprietarii clubului ar intenționa să îi prelungească contractul și să îi mărească salariul. Cuvintele elogioase ale conducerii și munca excelentă, evidentă în fiecare meci, au determinat clubul să propună un acord complet nou”, au scris italienii de la Tuttomercatoweb.

„Pe lângă durata contractului, care se întinde până în 2029, așa cum am menționat deja, salariul său, care în prezent este de 2,5 milioane de euro net pe an, va crește la 3,5 milioane de euro, cu bonusuri potențiale legate de sezon. Conducerea îi atribuie lui Chivu meritul de a fi reconstruit o echipă devastată de incidentele recente. Pentru proprietari, conducere, jucători și chiar și pentru fani, un antrenor adevărat poate face toate acestea”, au completat italienii.

„Chivu a făcut magie. Ne-am convins de calitatea lui”

Recent, tehnicianul român a calificat echipa milaneză în semifinalele Cupei Italiei, după victoria cu 2-1 împotriva lui Torino.

Succesul l-a propulsat pe Chivu în prima semifinală de Cupa Italiei din cariera de antrenor la seniori. Inter își va afla adversara după duelul Napoli – Como, programat marți, 10 februarie, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

După meci, Walter Sabatini, fost director sportiv la Roma, Lazio sau Palermo, a avut un discurs elogios la adresa românului și a lansat o declarație puternică.

„Noaptea trecută ne-am convins de calitatea lui. Chivu va fi antrenorul lui Inter cinci ani de acum încolo. A făcut magie, lucrează cu și pentru club. A redresat corabia, și-a asumat o responsabilitate uriașă și i-a făcut pe jucători să creadă”, a spus Sabatini, citat de presa italiană, potrivit Sport.ro.