Gruparea milaneză a reușit să se califice în semifinalele Cupei Italiei, după ce a câștigat, pe teren propriu, duelul din „sferturi” cu trupa torineză, scor 2-1, într-un meci transmis exclusiv pe VOYO. Ange-Yoan Bonny a marcat primul gol al meciului de pe San Siro, în minutul 35, iar Andy Diouf a majorat avantajul echipei lui Chivu, în minutul 47. Torinezii au revenit pe tabelă cu un gol al lui Sandro Kulenovic, în minutul 57.

În minutul 73, Toro a avut un gol anulat, la scorul de 2-1. Toate golurile se pot vedea AICI.

În celelalte trei meciuri din sferturi se vor înfrunta Atalanta Bergamo – Juventus Torino, Napoli – Como şi Bologna – Lazio Roma, potrivit News.ro.