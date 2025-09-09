Bruna Biancardi, iubita lui Neymar, de nerecunoscut după ce și-a stors un coș. „Fotografiile sunt oribile”. GALERIE FOTO

09-09-2025 | 18:42
Bruna Biancardi, iubita lui Neymar, de nerecunoscut după ce și-a stors un coș.
Neymar și partenera sa, Bruna Biancardi, au atras toate privirile la meciul de fotbal american desfășurat în Brazilia, unde vedete precum Travis Kelce și Patrick Mahomes au făcut spectacol pe teren.

Dacă starul brazilian s-a bucurat de atmosferă din loja VIP, Bruna Biancardi a stârnit curiozitatea fanilor după ce a fost surprinsă acoperindu-și fața. Ulterior, modelul a dezvăluit că un banal coș s-a transformat într-o infecție severă, care i-a provocat umflături dureroase.

Kansas City Chiefs, care adesea o au pe Taylor Swift în tribune, au jucat împotriva celor de la Los Angeles Chargers – într-un meci în care vizitatorii din California au ieșit învingători. Neymar și anturajul său s-au bucurat de seară, afișând multe zâmbete în loja lor VIP.

Totuși, Bruna Biancardi și-a acoperit fața din când în când, cu o mască. Ea a explicat acum motivul: un coș nefericit i-a provocat o infecție bacteriană și o umflătură dureroasă în jurul gurii.

Ce a declarat Bruna Biancardi

Bruna Biancardi a scris pe rețelele de socializare: „Totul a început cu un simplu coș pe care am vrut să-l storc. S-a infectat, s-a umflat foarte tare și s-a transformat în foliculită.” Modelul de 31 de ani a adăugat, după ce a distribuit câteva imagini cu fața umflată: „Fotografiile sunt oribile, îmi pare rău! Dar e ca să vă avertizez să nu mai stoarceți niciodată un coș.”

Relația dintre Neymar și Bruna Biancardi

Neymar și Bruna și-au făcut publică relația în ianuarie 2023. Au împreună doi copii – pe Mavie, născută în octombrie 2023, și pe Mel, venită pe lume în iulie 2025. Cei doi s-au despărțit la un moment dat, pe fondul unor întrebări legate de comportamentul lui Neymar, însă Biancardi a susținut ulterior că acum sunt căsătoriți.

