Neymar a izbucnit în lacrimi după ce a aflat că a fost convocat de Brazilia pentru Cupa Mondială. VIDEO

Stiri Sport
Data publicării:
Data actualizării:
Neymar 10

Înconjurat de multe persoane dragi pentru a fi martor la anunţarea lotului Braziliei pentru Cupa Mondială, Neymar Jr. nu s-a putut abţine să nu izbucnească în plâns, copleşit de emoţie, când şi-a auzit numele strigat de selecţionerul Carlo Ancelotti.

autor
Ioana Andreescu

În mesajul său, a descris-o ca fiind "una dintre cele mai emoţionante şi fericite zile din viaţa (lui)."

Însoţit de partenera sa, Bruna Biancardi, care l-a încurajat la revenirea confirmată la echipa naţională, Neymar şi-a ridicat braţele şi şi-a îngropat faţa în mâini înainte de a vărsa câteva lacrimi de bucurie şi uşurare.

Aceasta a fost o dovadă a cursei contra cronometru în care jucătorul de 34 de ani a fost angajat în ultimele luni pentru a reveni la un nivel competitiv şi a fi un factor în joc.

Cei dragi au venit şi ei să-l îmbrăţişeze şi să-l felicite, unul câte unul, aşa cum se arată în fragmente din videoclipul său postat pe YouTube.

Citește și
Cristian Chivu, tot mai aproape de prelungirea contractului cu Inter Milano până în anul 2029

„Sunt aici! Sunt aici!”, prima reacţie a lui Neymar

Selecţionat în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială după o absenţă de mai bine de doi ani, Neymar a stârnit o frenezie în toată ţara luni seară. Pe lângă postările sponsorizate pe reţelele de socializare, superstarul în vârstă de 34 de ani a apărut pentru scurt timp într-o transmisiune live pe YouTube, vizibil emoţionat.

Ca o eliberare. Luni seară, Carlo Ancelotti a anunţat că Neymar va face parte din lotul pentru Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada. După o absenţă de mai bine de doi ani, starul brazilian revine la echipa naţională, punând capăt telenovelei nesfârşite din jurul posibilei sale reveniri.

Răspunsul a venit de la antrenorul italian, în timpul unei conferinţe de presă la un muzeu din Rio de Janeiro: golgheterul echipei naţionale a Braziliei (79 de goluri, cu două mai multe decât Pelé, în 128 de apariţii) va juca, într-adevăr, la a patra Cupă Mondială, după cele din 2014, 2018 şi 2022. Numele lui Neymar a fost, de asemenea, salutat şi aplaudat îndelung de spectatorii prezenţi în sala mare unde antrenorul şi-a anunţat lista, la sfârşitul unei ceremonii interminabile, în aşa măsură încât Ancelotti a trebuit să facă o pauză de câteva secunde înainte de a continua să-şi dezvăluie lista.

Neymar încântat

Reacţii extatice au venit din toată ţara. Fanii în baruri, pe străzi, Marcelo acasă... Revenirea lui "Ney", al cărui corp de 34 de ani este zdruncinat de accidentări, are ceva special.

Oficial, Neymar a reacţionat la convocare postând trei postări sponsorizate pe contul său de Instagram. Prima a fost pentru un lanţ de fast-food-uri cu pui prăjit, a doua pentru un site web de electronice, iar a treia pentru sponsorul său, Puma. "Convocarea pe care o aşteptam cu toţii. Nu ar fi o Cupă Mondială fără Neymar", a scris brandul într-o postare care a primit deja peste 3,5 milioane de aprecieri.

Însă fostul jucător de la Barça şi PSG, acum la Santos, a fost văzut într-un cadru mai puţin formal. În timp ce prietenul său influencer Cris Guedes reacţiona în direct la anunţul lui Carlo Ancelotti pe canalul de YouTube Madhouse TV, Neymar a făcut o scurtă apariţie. Mai întâi a căzut în braţele prietenului său, înainte de a striga de bucurie: "Sunt aici! Sunt aici!".

Cris Guedes a scris apoi pe contul său de Instagram: "Am văzut cu ochii mei cât de mult ai luptat în aceşti ultimi 4 ani pentru a ajunge aici. Fiecare bătălie, fiecare eşec, de fiecare dată când lumea s-a îndoit de tine şi ai continuat. Dumnezeu a călăuzit totul în cel mai bun mod posibil."

Fiul fondatorului Mango a fost arestat, fiind suspectat că şi-ar fi ucis tatăl în timpul unei drumeţii

Sursa: News.ro

Etichete: neymar, brazilia, SUA, cupa mondială,

Articol recomandat de sport.ro
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Citește și...
Stiri Sociale
Motivul pentru care cartofii noi românești sunt de 10 ori mai ieftini decât zilele trecute. „În sfârșit, un răsfăț accesibil”

Este probabil singura materie primă care a ajuns la o zecime din preț în numai o lună. 
Știri Actuale
Românce dispărute după o explozie în Germania. Operațiune dificilă de salvare. Ce transmite Ministerul Afacerilor Externe

Două persoane de cetățenie română sunt date dispărute după o explozie produsă în cursul nopții de luni în localitatea germană Görlitz. 
Știri Actuale
Triumf pentru Cristian Mungiu la Cannes. Filmul „Fiord”, cu Sebastian Stan în rol principal, a fost ovaționat minute în șir

Filmul "Fiord" al lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan în rol principal a fost ovaţionat la Cannes minute în șir. 

Recomandări
Stiri Politice
ONG-urile critică proiectul AUR-PSD: publicarea donatorilor ar putea încălca drepturile europene. „Legea poate intimida”

ONG-urile ar putea fi obligate să publice numele tuturor donatorilor care oferă mai mult de 5 mii de lei pe an. 

Cultura
Cristian Mungiu, omagiat la Cannes, critică corectitudinea politică în artă. "Trebuie să avem curajul să spunem ce gândim”

Regizorul Cristian Mungiu, omagiat la Cannes pentru noul său film, atrage atenția că, în societatea de azi, spațiul pentru dezbatere și pentru exprimarea unor idei incomode devine tot mai restrâns în artă, din cauza corectitudinii politice.

Stiri externe
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Două românce, de 25 și 26 de ani, sunt date dispărute în orașul Görlitz din Germania, după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Mai 2026

51:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Mai 2026

01:48:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

23:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

90.000.000 de euro! Bayern Munchen negociază transferul starului de la Manchester City

Sport

Carlos Alcaraz anunță: ”Trebuie să mă retrag”