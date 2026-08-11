Deţinătoarea Ligii Campionilor a fost nemulţumită de facilităţile de la Red Bull Arena din Salzburg, înaintea duelului de miercuri cu câştigarea Europa League, potrivit Agerpres.

Aston Villa a primit vestiarul echipei gazdă, Red Bull Salzburg, în vederea duelului de miercuri, în timp ce lui PSG i-a fost repartizat vestiarul oaspeţilor.

Dar, la o întâlnire premergătoare meciului, care a avut loc luni, oficialii lui PSG au informat UEFA că nu sunt mulţumiţi de aranjamente, considerând că vestiarul lor este prea mic.

PSG a primit un vestiar al oficialilor

Surse au declarat pentru BBC Sport că echipa franceză şi-a exprimat dorinţa de a beneficia de acelaşi spaţiu ca şi Aston Villa, în condiţiile în care este deţinătoarea Supercupei Europei, după ce a învins-o pe Tottenham Hotspur la penalty-uri, anul trecut.

UEFA a reuşit să le aloce francezilor un vestiar de rezervă, folosit în mod normal de oficiali, pentru a le oferi mai mult spaţiu. Niciun oficial nu a fost mutat pentru a a face loc echipei antrenate de Luis Enrique, conform sursei citate.