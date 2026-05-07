Formaţia Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului, s-a calificat, miercuri seară, în finala Ligii Campionilor, trecând în semifinale de Bayern Munchen, scor general 6-5.

După un tur spectaculor la Paris, în 28 aprilie, scor 5-4, miercuri PSG a remizat cu Bayern la Munchen, scor 1-1. Golul parizienilor a fost marcat de Dembele, în minutul 3. Bayern a egalat în minutul 90+4, prin Kane.

Cele două echipe au evoluat în următoarele formule:

Bayern Munchen: Neuer – Stanisic (Davies ’67), Upamecano (Karl ’85), Tah (Kim ’68), Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala (Jackson ’79), Diaz – Kane. Antrenor: Vincent Kompany

PSG: Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (Mayulu ’85) – Ruiz (Beraldo ’76), Vitinha, J. Neves – Doue (Hernandez ’76), Dembele (Barcola ’65), Kvaratskhelia. Antrenor: Luis Enrique

A arbitrat portughezul Joao Pinheiro.

În cealaltă semifinală, Arsenal a trecut de Atletico Madrid, scor general 2-1. Astfel, finala PSG – Arsenal se va disputa în data de 30 mai, pe Puskas Arena din Budapesta.

Anul trecut, PSG a câştigat trofeul învingând în finală cu scorul de 5-0 echipa Inter Milano, meci arbitrat de Istvan Kovacs. Paris Saint-Germain a jucat finala şi în 2020, însă atunci a triumfat cu 1-0 Bayern Munchen.

Arsenal Londra a mai ajuns o singură dată în finala LC, în 2006, când a fost învinsă cu 2-1 de FC Barcelona.