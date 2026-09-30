Spaniolul i-a predat ştafeta fostului său secund Enzo Maresca la sfârşitul sezonului trecut, după un deceniu la conducerea echipei, potrivit News.ro.

„Vreau ca fiecare fan ManCity să ştie că sunt aici; mai mult ca niciodată. Sunt, am fost întotdeauna şi voi fi mereu alături de clubul meu, de proprietarul meu, de preşedintele meu, de Ferran, de jucători, de staff, de Enzo şi de voi, suporterii noştri unici. Vreau să fiu clar: vom trece împreună peste asta. Vă iubesc pe toţi”, a declarat Guardiola într-o primă reacţie pe contul său de ‌X.

Directorul executiv al clubului Manchester City, Ferran Soriano, s-a adresat personalului marţi printr-un videoclip în care a respins concluziile comisiei independente.

Guardiola a preluat conducerea Manchester City în 2016 şi, sub conducerea sa, echipa a câştigat şase titluri în Premier League — dintre care patru consecutive —, trei Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii Angliei şi Liga Campionilor.

Acuzaţiile aduse de Premier League, referitoare la contracte comerciale „fictive” utilizate în cadrul unor scheme menite să umfle veniturile şi să subestimeze costurile cu peste 900 de milioane de lire sterline (1,2 milioane de dolari) pe parcursul a aproape un deceniu, acoperă perioada 2009-2018.