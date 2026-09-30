Dar cei care au venit miercuri în București ca să-l asculte, la conferința Impact știu deja despre el că este un antreprenor de succes și un pionier în marketingul ultimilor ani.

Andreea Esca: „Am avut emoții ca la bacalaureat pentru că nu ai, în orice zi, prilejul să înveți de la cei mai buni. Și nu, nu îmi doream lecții de actorie, ci informații despre cum a reușit Ryan Reynolds să treacă de la băiatul drăguț și talentat de la Hollywood, la antreprenorul care a transformat umorul într-o strategie de business.”

Andreea Esca: „Erai amuzant de când erai mic. Erai deja un copil amuzant.”

Ryan Reynolds: „Nu, nu. Sunt cel mai mic dintre patru băieți. Tatăl meu era polițist. Era ofițer de poliție. Dar când ești cel mai mic dintre patru băieți, nu ești un frate pentru ei. Ești doar o țintă în mișcare.”

Andreea Esca: „Bine. Deci te mutai des.”

Ryan Reynolds: „Mă mutam des. Eram un copil precaut. Eram un copil liniștit.”

Ryan Reynolds: „Scopul meu suprem în viață era să am într-o zi un apartament al meu.”

Ryan Reynolds și-a transformat umorul în strategie

Agenția sa de publicitate, marketing și branding Maximum Effort produce reclame și conținut de divertisment combinând publicitatea cu umorul și cultura pop astfel încât reclamele să fie mai degrabă distractive decât tradiționale. Iar asta i-a adus o cifră de afaceri de zeci de milioane de dolari.

Este ca o redacție de știri, în regim live, care reacționează rapid și face ca produsul clientului să se viralizeze imediat.

FAStvirtising, cum îi spune el. Publicitate, peste noapte. Cu siguranță vă amintiți, de exemplu, răspunsul rapid al companiei Astronomer la scandalul legat de cei doi angajați de top surprinși de kiss cam la concertul Coldplay. Ei bine, aceasta este doar una din multele proiecte ale companiei lui Ryan Reynolds.

Sunt și multe campanii în care și-a folosit și imaginea pentru a face brandul memorabil, dar cel mai important este că lecția lui de business este simplă: trebuie să îți asculți intuiția, să te miști contra cronometru, să fii tenace și să ai noroc de companii care să se dea pe mâna ta. Mai mult, este de părere că prea mulți bani și prea mult timp omoară creativitatea.

O altă poveste care a cucerit publicul de la conferința Impact a fost despre cum a cumpărat, împreună cu un partener, o echipă mică de fotbal dintr-un orășel pierdut din Țara Galilor, unde nu fusese niciodată, fără să se gândească la câți bani va face, ci la cum va crește echipa unei comunități pentru care fotbalul este tot. Și a reușit! Iar aceasta este cea mai mare satisfacție a sa! Wrexham a ajuns în Championship, iar vizibilitatea internațională a crescut enorm odată cu realizarea unui serial despre povestea echipei.

Ce ar vrea să facă, însă i se pare o nebunie

Ryan Reynolds: „Să ne pensionăm. Oh, iată-ne, doar noi doi. Nu sună frumos? Da, sună frumos, dar nu putem face asta. Știi bine că nu putem face asta. Să stăm pur și simplu la o fermă și să ne uităm la vaci cum se plimbă toată ziua? Da, nu o să facem asta prea curând. Să dăm nume norilor. Da, mi-ar plăcea să fac asta, bine. O să numesc un nor Ryan, dacă e în regulă, dar am putea... ne vom pensiona împreună.”