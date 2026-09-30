🔟 Scaloni confirma que nadie llevará el dorsal 10 hasta el partido de despedida de Messi 🔮 ''Después del partido ya veremos quién la lleva'' 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/pQI1ikvcL9

În cadrul unei conferinţe de presă, selecţionerul Lionel Scaloni a explicat marţi că nimeni nu va purta acest număr pe tricou în primele două meciuri amicale ale echipei Albiceleste, împotriva Boliviei miercuri şi apoi a Burkina Faso sâmbătă, potrivit News.ro.

„Pentru aceste meciuri, nu suntem obligaţi să atribuim numărul 10 unui jucător, aşa că nu-l vom încredinţa nimănui înainte de meciul lui Leo”, a precizat el.

Messi va purta pentru ultima oară numărul 10 pe 7 octombrie

Messi (39 de ani) va purta pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 împotriva Beninului, la 7 octombrie, înainte de a preda acest număr unui nou jucător.

„Vom vedea mai târziu cui i-l vom încredinţa, încă nu am decis”, a spus Scaloni.

Cine a mai purtat numărul 10 în absenţa lui Messi

Ultimul argentinian care a purtat numărul 10, în afară de Messi, a fost Franco Mastantuono, într-un meci de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 împotriva Ecuadorului (0-1), în septembrie 2025.