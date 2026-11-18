Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat de ce autoritățile nu trimit mesaj RO-Alert la seisme.

Acesta a transmis că s-a luat decizia de a nu fi trimise avertizări înainte de cutremur pentru a nu se induce panica.

„Nu s-a dat, s-a comunicat prin rețelele de socializare de DSU și IGSU după cutremur. Noi am anunțat că nu dăm mesaj cu câteva secunde înainte din cauza panicii care poate fi induse, iar ulterior nu a mai fost nevoie deoarece impactul, din fericire, nu a produs efecte care să necesite să dăm un mesaj RO-Alert de informare a populației sau avertizare”, a transmis Arafat pentru EuropaFM.

De asemenea, el a menționat că ar fi bine ca oamenii să aibă instalată aplicația Fii Pregătit pentru a vedea cum se pot pregăti pentru astfel de situații.

Explicațiile IGSU

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă explică, miercuri dimineaţă, că Google Android Earthquake Alerts şi RO-Alert sunt două sisteme complet diferite. Autorităţile nu transmit mesaje RO-Alert înainte de producerea unui seism, doar ulterior, dacă situaţia o impune şi se înregistrează efecte grave.

„Este important să nu confundăm Google Android Earthquake Alerts cu RO-ALERT. Sunt două sisteme complet diferite. Alerta Google este o funcţie a telefoanelor Android, care foloseşte accelerometrele telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică şi poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă. RO-ALERT este sistemul oficial al autorităţilor, prin care populaţia este avertizată în situaţii de urgenţă”, au transmis, miercuri dimineaţă, oficialii IGSU.

Aceştria au explicat că RO-Alert nu oferă avertizare anticipată pentru producerea cutremurelor.

„Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecinţe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populaţiei, cu măsuri de protecţie adecvate (de exemplu: puncte de distribuţie a ajutoarelor de urgenţă). Aşadar, o notificare Google privind un cutremur nu este un mesaj RO-Alert şi nu trebuie atribuită IGSU. Sunt sisteme independente, cu funcţionare şi roluri diferite”, au mai precizat oficialii.

Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs miercuri noaptea, la ora 2:48, în zona seismică Vrancea.Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44 km est de Sfântu-Gheorghe, 61 km est de Braşov, 66 km sud de Focşani, 84 km sud de Buzău, 92 km sud de Bacău.