Mesajul emoționant al lui Rodrigo de Paul după retragerea lui Messi de la națională: Nu-ți imaginezi câte zâmbete ne-ai adus

Deținătorul recordului de opt Baloane de Aur și-a anunțat luni (31 august), pe Facebook, retragerea din echipa națională a Argentinei, potrivit Rtv News.

La fel ca la nivel de club, Messi a câștigat tot ce era posibil și în fotbalul internațional. Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, mulți îl văd drept cel mai bun din istorie.

Mijlocașul Leandro Paredes a împărtășit aceeași părere.

„Îți mulțumesc enorm pentru tot. Ești cel mai bun din toate timpurile și vei fi mereu. Te iubim, căpitane.”

Messi deține recordurile atât pentru cele mai multe selecții, cât și pentru cele mai multe goluri marcate pentru Argentina. Sub conducerea sa, naționala a pus capăt unei perioade de 28 de ani fără trofeu, câștigând Copa America în 2021.

Grație evoluțiilor sale extraordinare, Argentina a pus apoi capăt unei așteptări de 36 de ani și a cucerit al treilea trofeu al Cupei Mondiale, la Campionatul Mondial din Qatar din 2022, înainte de a-și apăra titlul la Copa America în 2024.

Mesajul emoționant transmis de Rodrigo de Paul lui Lionel Messi

În timpul turneului desfășurat în lunile iunie și iulie ale anului trecut, Messi a condus echipa spre a treia finală de Cupă Mondială, în care Argentina a fost învinsă cu 1-0 de Spania.

Starul Argentinei Rodrigo de Paul, care este și colegul lui Messi la Inter Miami, a evidențiat cât de multă bucurie le-a adus căpitanul oamenilor din țară.

„Dragostea ta necondiționată pentru țara noastră, lupta ta de a nu renunța niciodată, puterea ta de a îndura mereu nedreptățile, leadershipul și generozitatea ta față de fiecare jucător care pășea pe terenul de antrenament, asigurându-te că se simte confortabil, precum și grija pe care ai arătat-o fiecărui membru al staffului echipei noastre naționale... Nu pot decât să-ți mulțumesc. Cel mai bun din toate timpurile. Îți mulțumesc că ne-ai oferit atât de multă bucurie. Nu-ți poți imagina câte zâmbete ne-ai adus pe chipuri.”

Pentru fundașul Lisandro Martinez, Messi este pur și simplu cel mai mare sportiv din istorie.

„Ești un exemplu pentru mine și pentru întreaga lume, un învingător în fotbal și un învingător în viață. Fiica mea va fi atât de mândră că tatăl ei a jucat în aceeași echipă cu o persoană atât de extraordinară. Ești cel mai mare sportiv din istorie, pentru că, în fotbal, sincer, nu ai egal. Te iubesc enorm.”