"Nerazzurri", care au pus capăt unei perioade de peste o lună fără victorie (o înfrângere şi două egaluri), s-au impus prin golurile marcate de Lautaro Martinez (1, 52), Hakan Calhanoglu (45+2), Marcus Thuram (55) şi Nicolo Barella (62). Pentru oaspeţi au înscris Gianluca Mancini (40) şi Lorenzo Pellegrini (70).

În urma acestui succes, Inter Milano a acumulat 72 de puncte şi şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului, distanţându-se la nouă lungimi de rivala AC Milan, ocupanta locului secund, care va juca luni în deplasare cu SSC Napoli, campioana en titre, aflată pe poziţia a treia, cu 62 de puncte.

AS Roma, care luptă pentru calificarea în cupele europene, a suferit a treia înfrângere în patru etape şi ocupă locul al şaselea, cu 54 de puncte.

„Suntem fericiți și mulțumiți - a povestit la Dazn după meci -, să câștigăm astăzi era important. Sunt fericit pentru Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Dumfries, dar același lucru este valabil și pentru Luis Henrique, Diouf, Frattesi și cei care astăzi nu au intrat pe teren", a spus Chivu după meci, potrivit Gazzetta dello Sport.

„Asta le cerusem la pauză, și anume să abordăm cât mai bine repriza a doua și să închidеm meciul. Este evident că înțelegi ce se întâmplă pe teren. Această echipă dă semne de maturitate. Poate că în ultimele meciuri, în repriza a doua, a mai avut câte un regres, dar astăzi ne-am prezentat cu spiritul potrivit, să fim dominanți și să închidem meciul,”, a mai spus antrenorul român al lui Inter.

În primul sfert de oră, după golul de 1-0 al lui Lautaro Martinez, Inter a avut ceva dificultăți: „Nu este ușor să presezi sus Roma. Calhanoglu a avut ceva dificultăți să ajungă la Pisilli, care a controlat jocul la început. Apoi am reușit să limităm posesia Romei și am ridicat turația, disputând ceva mai mult balonul. Din acest punct de vedere am făcut o repriză a doua excelentă."