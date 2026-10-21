Conducerea FC Barcelona nu a apreciat bannerul în stilul „Masacrul cu drujba” afişat de ultraşii PSG înaintea meciului din Liga Campionilor, de marţi seară, scrie News.ro.

Potrivit presei catalane, FC Barcelona va depune o plângere la UEFA.

Pe banner, într-un „remake” al filmului „Masacrul din Texas”, cu câteva zile înainte de Halloween, a apărut Leatherface (personajul principal al filmului de groază), acoperit de sânge şi îmbrăcat în tricoul echipei din Paris, tăind cu celebra sa drujbă stema clubului catalan.

Totul a fost însoţit de un text: „Masacru în stil parizian.”

Deşi mesajul a stârnit zâmbete în rândul unei părţi din publicul de la Parc des Princes, mereu dornic să descopere „creaţiile” CUP (ultraşii parizieni) înaintea marilor meciuri europene, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul lui Jean-Paul Belmondo, acesta nu a fost pe placul conducerii spaniole.

Potrivit cotidianului Sport, aceştia se gândesc să sesizeze UEFA în urma acestui banner pe care îl consideră jignitor şi agresiv. O sesizare ar urma să fie făcută în următoarele ore de către liderul LaLiga.

PSG a trecut de FC Barcelona, scor 4-2, în etapa a treia a grupei principale a Ligii Campionilor.