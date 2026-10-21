Kasey Parkinson pescuia din barcă pe râul Murray, în Australia, folosind o nălucă specială. Era vorba despre o momeală artificială cu franjuri, concepută pentru a imita mișcările unui pește mic, relatează Onet.

Dintr-odată, undița s-a îndoit puternic, iar la capătul firului a apărut o adevărată bestie. Peștele atacase năluca: era un cod Murray (Murray cod), un prădător impresionant de apă dulce, care i-a pus la încercare toate abilitățile pescarului.

În cele din urmă, Kasey a reușit să aducă peștele uriaș la bordul bărcii. Pescarul a pozat mândru alături de captură, pentru fotografii și înregistrări video. Însă menținerea și ridicarea exemplarului masiv au necesitat un efort considerabil.

Cu greu, încercând să-și recapete respirația, Kasey Parkinson a anunțat dimensiunea capturii. Măsurătoarea a indicat 135,7 centimetri, o lungime care i-a adus un nou record național australian. În același timp, pescarul și-a depășit și propriul record personal, stabilit anterior la 130 de centimetri.

Pescarul nu și-a ascuns entuziasmul în fața capturii impresionante.

„Încă nu-mi vine să cred cât de mare era peștele. Mi-a doborât pur și simplu recordul anterior, iar faptul că am reușit să prind singur un exemplar atât de mare va rămâne pentru totdeauna în amintirea mea”, a scris acesta pe Instagram.

Pescarul a povestit cum a prins peștele record

Kasey Parkinson a oferit detalii despre captura sa într-un interviu acordat publicației germane „BILD”, citat de Onet.

„În acea dimineață am prins, în total, trei pești mari. Acesta a fost cel mai mare. După tot efortul, eram cu adevărat epuizat și încă sunt”, a povestit pescarul.

Fanii săi au fost impresionați de reușită și nu au întârziat să-și exprime admirația. „Ce pește incredibil!”, „Felicitări!” și „Unde ai prins bestia asta?” sunt câteva dintre comentariile publicate de internauți.

De ce este atât de specială această captură

Experții revistei de pescuit „Blinker”, care au relatat și ei despre această reușită, au subliniat caracterul excepțional al capturii.

„Faptul că a reușit să aducă singur acest gigant la bordul bărcii, fără ajutorul nimănui, face ca partida de pescuit să fie cu atât mai extraordinară”, au remarcat aceștia.

Pentru a proteja populațiile acestei specii, se aplică regula „catch and release” – prinde și eliberează. Astfel, după ce a realizat fotografiile și filmările de amintire, Kasey Parkinson a eliberat peștele înapoi în apă, respectând reglementările în vigoare.