Declaraţia a fost făcută în contextul în care, marţi seară, în prima sa conferinţă de presă, a dat un răspuns care lăsa loc unor interpretări, legat de acest subiect.

„Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii. El există şi va exista”, a declarat, miercuri dimineaţă, premierul Luca Niculescu, după ce a fost întrebat despre Pilonul II de pensii.

Marţi seară, Niculescu a afirmat că Pilonul II de pensii, indicat în anii trecuţi drept posibilă sursă pentru redresarea financiară a României, ”ar trebui să rămână aşa cum este”.

”Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma Pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem”, declară prim-ministrul, marţi, în ziua în care Guvernul său a fost învestit.

Întrebat dacă sunt posibile modificări ale acestuia, în condiţiile în care în anii trecuţi au existat voci care au avansat ideea că banii strânşi ar putea fi o sursă pentru redresarea financiară a ţării, premierul a răspuns că, "în mod normal", Pilonul II ar trebui să rămână aşa cum este.

"Este ceva la care nu am apucat să mă gândesc până acum. Sunt mulţi miniştri în acest guvern care vă pot răspunde la întrebări. Şi eu o voi face la un moment dat, dar deocamdată este încă prea devreme. În mod normal, Pilonul II de pensii ar trebui să rămână aşa cum este. Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE. Iar reforma Pilonului 2 de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem", a afirmat Luca Niculescu, marţi seară.

El a subliniat că, în momentul în care va avea "mai multe date", le va face publice.