Marea Britanie îi dă un ultimatum lui Roman Abramovici: 2,5 miliarde de lire pentru Ucraina sau proces

Marea Britanie a anunţat miercuri că îi oferă oligarhului rus Roman Abramovici o ultimă şansă de a plăti 2,5 miliarde de lire sterline (3,33 miliarde de dolari) pentru vânzarea clubului de fotbal Chelsea către Ucraina.



Marea Britanie l-a sancţionat pe Abramovici în cadrul unor măsuri împotriva oligarhilor ruşi după invazia Moscovei în Ucraina în 2022, declanşând o vânzare grăbită a clubului din Premier League şi îngheţarea veniturilor.

Marea Britanie doreşte ca fondurile să fie cheltuite doar în Ucraina, în conformitate cu o presiune europeană mai amplă ca Moscova să acopere costurile pentru morţile şi distrugerile provocate de invazia sa. Abramovici a solicitat anterior mai multă flexibilitate şi doreşte ca banii să ajungă la toate victimele.

În cazul în care omul de afaceri rus nu reuşeşte să elibereze fondurile rapid, guvernul a declarat într-un comunicat că este "pe deplin pregătit să-l dea în judecată, dacă este necesar, pentru a pune în aplicare acordul încheiat cu acesta în 2022".

"Este inacceptabil ca peste 2,5 miliarde de lire sterline datorate poporului ucrainean să rămână blocate într-un cont bancar din Marea Britanie", a declarat ministrul de finanţe, Rachel Reeves, într-un comunicat.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că Marea Britanie va emite o licenţă pentru deblocarea fondurilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













