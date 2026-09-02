O tranzacţie care egalează recordul celui mai scump transfer din istoria Premier League.

Campionul mondial din 2022 a semnat un contract pe termen lung.

Tranzacţia egalează recordul stabilit vara trecută de Liverpool pentru Alexander Isak, transferat de la Newcastle. De asemenea, aceasta devine cel mai scump transfer din istoria clubului Manchester City, înaintea lui Elliot Anderson (135 milioane de euro), care a sosit cu câteva săptămâni mai devreme.

Ajuns la Chelsea în ianuarie 2023, Fernandez semnase un contract până în 2032 şi câştigase Liga Conferinţei şi Cupa Mondială a Cluburilor alături de „The Blues”.

La 25 de ani, el vine după un sezon 2025-2026 de succes, cu 15 goluri şi 7 pase decisive în toate competiţiile, înainte de a participa la Cupa Mondială din 2026 cu Argentina, care a ajuns în finală împotriva Spaniei.