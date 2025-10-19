Liverpool - Manchester United, AZI, de la 18:30. Derby-ul din Premier League se vede LIVE pe VOYO

19-10-2025 | 07:57
liverpool manchester united
Getty

Derby-ul Liverpool - Manchester United, din etapa a opta de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și se va vedea în direct și exclusivitate pe VOYO.

Diferența din clasament este de doar cinci puncte, mai ales după ce Liverpool a pierdut ultimele două meciuri din Premier League, 1-2 cu Chelsea și 1-2 cu Crystal Palace. În plus, echipa lui Klopp a cedat și în Champions League, cu Galatasaray, ajungând la trei înfrângeri consecutive. Ultimul succes datează de aproape o lună – 2-1 cu Southampton, în Carabao Cup.

De partea cealaltă, United alternează victoriile cu eșecurile, dar defensiva echipei lui Ten Hag nu stă mult mai bine: doar două goluri mai puțin primite decât Liverpool în debutul acestui sezon. Statistic, 12 dintre ultimele 13 confruntări directe s-au încheiat cu peste 2,5 goluri, iar Liverpool a marcat cel puțin două goluri în fiecare din ultimele cinci dueluri cu United.

Pentru partida directă, Liverpool nu se va putea baza pe Alisson, accidentat, iar Konaté și Ekitike sunt incerți. La United, singura absență certă este fundașul Lisandro Martínez.

