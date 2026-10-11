Argentinianul în vârstă de 39 de ani a marcat de două ori (minutele 47 și 60), ajutând echipa sa să obțină a doua victorie în ultimele 11 meciuri de campionat, potrivit News.ro.

Cu 23 de goluri, el este cel mai bun marcator al ligii și al doilea cel mai bun furnizor de pase decisive (13). El ar putea fi desemnat MVP pentru al treilea sezon consecutiv.

Inter Miami țintește al doilea titlu consecutiv în MLS

„La Pulga”, care a jucat ultimul său meci pentru Argentina marți, a transformat mai întâi o pasă de la Luis Suarez cu magicul său picior stâng, înainte de a începe o cursă uluitoare pe lângă trei fundași, 13 minute mai târziu.

Inter Miami a lui Messi, campioana en-titre, încă țintește un al doilea titlu consecutiv, o performanță nemaiatinsă de la Los Angeles Galaxy în sezonul 2011-2012.