Lionel Messi, o nouă „dublă” pentru Inter Miami în SUA. Argentinianul este cel mai bun marcator din MLS | VIDEO

După ce a marcat deja de două ori săptămâna trecută împotriva lui Nashville, Messi (36 de ani), cel mai bun marcator al ligii, are acum nouă goluri în şapte meciuri în acest sezon, iar Inter Miami rămâne liderul Conferinţei de Est.

Peste 65.000 de spectatori au fost prezenţi pentru a-l vedea pe cel care a câştigat de opt ori Balonul de Aur.

Messi a marcat mai întâi golul egalizator în minutul 32, înainte de a permite lui Miami să preia conducerea în minutul 68, la o pasă de la un alt fost jucător al Barcelonei, Sergio Busquets. Argentinianul a fost implicat şi la următoarele două goluri ale echipei sale, notează News.ro.

- Lionel Messi had 4 G/A for Inter Miami today

- Assisted Luis Suarez and Benjamin Cremaschi

Don't let it be strange when you see him winning the Ballon D'or for the 9th time

Be there ???? ???? ???? pic.twitter.com/JhssoMsSDA