Lionel Messi a marcat două goluri pentru Inter Miami în meciul cu Nashville din MLS. VIDEO

Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva celor de la Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS.

Miami conduce astfel cu 1-0 în seria disputată în sistemul „cel mai bun din trei meciuri” şi va avea ocazia să se califice în semifinalele conferinţei pe 1 noiembrie, la Nashville.

Înaintea meciului, argentinianul în vârstă de 38 de ani a primit trofeul pentru cel mai bun marcator al sezonului regulat, datorită celor 29 de goluri înscrise în 28 de meciuri.

Messi decisiv din nou pentru Inter Miami

Câştigător de opt ori al Balonului de Aur, Messi a deschis scorul în minutul 19, cu o lovitură de cap, după o centrare a fostului său coechipier de la Barcelona, Luis Suárez. Tadeo Allende a majorat scorul în minutul 62, înainte ca Messi să facă 3-0 în prelungiri (90+6), profitând de o greşeală a apărării echipei Nashville.

Oaspeţii au redus din diferenţă prin Hany Mukhtar, în minutul 12 al prelungirilor (3-1).

Acest succes şi noul dublu reuşit de Messi vin la doar o zi după oficializarea prelungirii contractului campionului mondial din 2022 cu Inter Miami până în 2028. Primele meciuri din celelalte serii de play-off vor avea loc de duminică până miercuri.

