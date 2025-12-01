Lionel Messi a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria fotbalului

01-12-2025 | 15:49
Lionel Messi
AFP

Lionel Messi a devenit duminică cel mai bun pasator decisiv din istoria fotbalului, atingând borna de 405 assisturi, notează The Sun.

Actuala echipa a argentinianului, Inter Miami, s-a impus cu scorul de 5-1 în faţa formaţiei New York City FC şi s-a calificat în finala MLS.

Messi, care a reuşit 405 assist-uri în 1.168 de meciuri disputate (la nivel de club şi selecţionată) l-a depăşit cu această ocazie pe ungurul Ferenc Puskas, fostul jucător al lui Real Madrid, autorul a 404 pase decisive în 708 meciuri, precizează cotidianul britanic.

În spatele celor doi se află alte nume celebre ale fotbalului, brazilianul Pele (369 assist-uri), olandezul Johan Cruyff (358), germanul Thomas Muller (352), uruguayanul Luis Suarez (317) - coleg cu Messi la Inter Miami -, olandezul Kevin De Bruyne (316), argentinianul Angel Di Maria (313) şi portughezii Cristiano Ronaldo (304) şi Luis Figo (283).

Lionel Messi şi Thomas Muller, fostul jucător al lui Bayern Munchen, vor fi adversari în finala MLS, în care Inter Miami va înfrunta actuala echipă a germanului, Vancouver Whitecaps, câştigătoarea Conferinţei de Vest, pe 6 decembrie.

În vârstă de 38 de ani, Messi este cel mai titrat jucător din istoria fotbalului, cu 47 de trofee cucerite pe parcursul carierei sale, inclusiv cel de campion mondial, pe care l-a obţinut în 2022 cu selecţionata Argentinei.

Românii au profitat de dezlegările la pește din postul Crăciunului. Târgurile și pescăriile au fost pline de oameni

Sursa: Agerpres

