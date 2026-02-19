„În primul rând, trebuie să-i felicităm pentru că au făcut un meci mare. Ne-au pus probleme prin tranziții, ritm și calitate atunci când am pierdut mingea. Este păcat, dar totul este încă deschis. Mai avem un meci la Milano, unde ne putem juca șansele. Ei joacă mereu bine acasă, dar a fost ceva nou pentru noi: se vede chiar și cum sare mingea, însă asta nu este o scuză. În prima repriză am fost în joc, am avut ocaziile noastre. Apoi au marcat, am reușit să egalăm și am fi putut chiar să trecem în avantaj. Am primit însă două goluri identice în trei minute”, a spus Chivu, potrivit TuttoMercatoWeb.

Tehnicianul lui Inter a explicat și de ce a menajat câțiva titulari.

„Jucăm din trei în trei zile, așa că nu am avut șansa să ne odihnim așa cum a făcut-o Bodo. Trebuie să rotim jucătorii pentru a ne asigura că toată lumea este 100% aptă: de aceea am luat această decizie. Facem asta încă de la începutul sezonului. Am un lot cu mulți jucători de calitate, care fac tot posibilul să facă parte din acest grup”, a adăugat Chivu.

În privința returului, Chivu rămâne încrezător, în ciuda diferenței de două goluri.

„Totul este încă în aer, diferența este de doar două goluri. Va trebui să facem tot ce ține de noi pentru a obține calificarea.”

Returul va avea loc la Milano, marți, 24 februarie.