Conform informaţiilor comunicate, joi, de Inspectoratul General al Poliţie Române (IGPR), sunt scoase la concurs 1.800 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" din Câmpina şi 350 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" din Cluj-Napoca, iar candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală, potrivit Agerpres.

Pentru 400 de elevi înmatriculaţi la Şcoala de Poliţie Câmpina, pe perioada şcolarizării, pregătirea elevilor se va desfăşura în cadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina, judeţul Olt.

Distribuirea elevilor în locaţia de la Slatina se realizează pe baza opţiunii exprimate în cererea de înscriere.

"În situaţia în care din opţiunile exprimate în cuprinsul cererilor de înscriere nu se asigură ocuparea locurilor la Slatina, completarea celor rămase neocupate se realizează cu elevi care au domiciliul pe raza judeţului Olt şi a judeţelor limitrofe în ordine alfabetică. În etapa de completare a locurilor, elevii sunt distribuiţi în ordinea crescătoare a mediei de admitere", anunţă sursa citată.

Ce documente trebuie depuse

Cererile tip de înscriere, precum şi, după caz, consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unităţii de recrutare, până la data de 4 octombrie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. Unităţile de recrutare vor posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se vor transmite cererile-tip de înscriere.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii vor depune documentele solicitate până la data de 21 octombrie 2026.

Lista cu unităţile de recrutare se regăseşte aici - https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-teritoriale.

Etapele admiterii la școlile de agenți

Potrivit IGPR, sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaţilor, proba de evaluare a performanţei fizice, susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor, iar, la final, examinarea medicală a candidaţilor rămaşi în concurs după parcurgerea acestor etape.

Proba de evaluare a performanţei fizice va fi susţinută în perioada 28 octombrie - 4 noiembrie, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care candidatul a optat.

Proba de evaluare a cunoştinţelor se va susţine la una dintre cele două şcoli pentru care candidaţii au optat, după ce aceştia au promovat proba evaluării performanţei fizice.

Cei care au promovat proba de evaluare a performanţei fizice vor susţine proba de evaluare a cunoştinţelor la data de 7 noiembrie, iar rezultatele obţinute vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişarea şi postarea pe site-ul oficial al unităţii de învăţământ pentru care optează, precum şi în portalul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne.

Proba de evaluare a cunoştinţelor constă într-un test grilă cu întrebări din disciplinele: Limba română, limbă străină, legislaţie specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului, Educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Examinarea medicală, ultima etapă

Examinarea medicală se realizează în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 11 noiembrie - 11 decembrie, iar rezultatele finale ale admiterii se afişează la sediul unităţilor de învăţământ şi se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 21 decembrie.

"Candidaţii declaraţi respinşi la Academia de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza', care au obţinut un rezultat mai mare sau egal cu media minimă de admitere, sunt repartizaţi, fără concurs de admitere, pe locurile aprobate în această sesiune de admitere pentru unităţile de învăţământ postliceal pentru formarea agenţilor de poliţie, cu respectarea criteriilor specifice de recrutare şi potrivit opţiunilor formulate în acest scop. Aceştia îşi pot exprima opţiunile până la data de 4 octombrie 2026 (inclusiv), fiind planificaţi de unităţile de recrutare pentru susţinerea examinării medicale în perioada 5 octombrie - 3 noiembrie 2026. Candidaţii declaraţi "apt medical" sunt comunicaţi nominal instituţiei de învăţământ până la data de 4 noiembrie 2026, în vederea admiterii pe locurile aprobate în această sesiune de admitere", arată IGPR.

Detalii cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul MAI: https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/, precum şi pe site-urile fiecărei instituţii de învăţământ: Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina - http://www.scoalapolitie.ro/ , Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca- http://www.scoalapolcj.ro/.