Inter va primi sâmbătă vizita lui Juventus pe San Siro, iar Chivu a prefațat meciul într-o conferință de presă.

Barella și Calhanoglu, din nou disponibili

„Juventus a progresat cu Spalletti; i-a dat o identitate în scurt timp. Și-a impus ideile, iar unii jucători au progresat. Pot pune probleme oricărei echipe. Continuăm să sperăm că evoluțiile noastre vor fi la un nivel bun, cu aceeași dorință ca în ultimele luni”, a declarat antrenorul lui Inter.

Barella și Calhanoglu au ratat ultimele meciuri din cauza accidentărilor, dar vor fi apți de joc împotriva lui Juventus.

„Se antrenează de luni. Astăzi e vineri și nu au avut probleme, așa că sunt disponibili”, a confirmat Chivu.

Analiza adversarului

„Abordarea este întotdeauna importantă, mai ales pentru o echipă care vrea să domine și are multe modalități de a te ataca. Juventus este o echipă hibridă; joacă pe verticală și te poate pune în dificultate în multe feluri. Trebuie să fim pregătiți, așa cum am fost întotdeauna, deoarece controlul jocului se va muta dintr-o parte în alta”, a continuat el.

Relația cu Luciano Spalletti

Chivu a jucat sub comanda lui Spalletti la Roma și are în continuare o relație excelentă cu tehnicianul toscan.

„A progresat mult. Era deja foarte bun și a evoluat în continuare. Echipele lui joacă bine, cu o identitate și idei clare. Este un antrenor excelent, are multe de oferit fotbalului și trebuie să fie un model de urmat. Când nu eram în fruntea clubului, ne uitam la multe meciuri împreună”, a spus Chivu.

Inter, lider în Serie A

Inter este lider în Serie A, cu un avans de 8 puncte față de AC Milan, care are un meci mai puțin disputat.

Nerazzurri au jucat practic perfect împotriva echipelor din jumătatea inferioară a clasamentului, dar nu au câștigat niciunul dintre ultimele 14 meciuri din Serie A împotriva lui Juve, Napoli sau Milan.

„Intrăm mereu pe teren să câștigăm, conștienți că mai este un drum lung de parcurs. Mai sunt 14 meciuri. În acest moment, rezultatul unui meci nu contează prea mult, cu excepția aspectului mental, și cred în continuare că sezonul este încă lung”, a afirmat Chivu.