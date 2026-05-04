„Astăzi suntem cu toții fericiți, dar nu trebuie să uităm toată munca depusă, pentru că a fost foarte greu să o luăm de la capăt după finalul sezonului trecut, când am pierdut toate competițiile pe care le puteam câștiga”, a spus Martinez, după victoria echipei sale împotriva lui Parma (2-0), care a însemnat al 21-lea titlu de campioană a Italiei.

Campionul mondial din 2022 se referea la finala Ligii Campionilor, unde echipa sa a fost umilită de Paris SG (5-0), dar și la titlul de campion al Italiei din 2025, pierdut la limită în fața formației Napoli. „Acum trebuie să continuăm să câștigăm, este cel mai important lucru, dar și cel mai frumos, într-un campionat atât de echilibrat precum Serie A. Am reușit acest lucru în acest sezon, pentru că am gestionat bine sprintul final, rămânând concentrați și uniți”.

Cel mai bun marcator al campionatului, cu 16 goluri, a salutat munca depusă de Cristian Chivu, antrenorul care i-a succedat lui Simone Inzaghi în iunie anul trecut și care a fost încoronat campion al Italiei încă din primul său sezon complet la cârma unui club din Serie A. „A adus energie, entuziasm și zâmbetul său la antrenamente. Chiar dacă am dat totul timp de patru ani alături de Simone (Inzaghi, n.r.), poate că aveam nevoie de o schimbare”, a concluzionat el.

Cristian Chivu - exemplu de devotament și profesionalism

Cristian Chivu s-a născut la 26 octombrie 1980, la Reșița, și și-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reșița, în 1996, unde a rămas până în 1998, când a trecut la Universitatea Craiova. La echipa reșițeană, el a fost antrenat o perioadă și de tatăl său, care a murit când Cristi avea doar 17 ani.

În 1999, el a fost transferat la Ajax Amsterdam, devenind căpitanul echipei olandeze în 2001 și câștigând Eredivisie în 2002. În 2003, Chivu a părăsit Olanda pentru Italia, ajungând la AS Roma, unde a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formației. Deși a fost dorit de cluburi celebre din Europa, Chelsea FC, FC Barcelona sau Real Madrid, în 2007, pentru 16 milioane de euro, fundașul a preferat să semneze pentru Internazionale Milano, echipă alături de care a câștigat campionatul Italiei (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), Cupa Italiei (2009/2010, 2010/2011), dar și Liga Campionilor (în sezonul 2009/2010), când "nerazzuri" erau antrenați de portughezul José Mourinho.

La echipa națională, el a debutat în 1999. A participat cu naționala României la Campionatele Europene din 2002 și 2008. La 21 mai 2011, Chivu și-a anunțat retragerea din naționala României, după 75 de meciuri și trei goluri, motivându-și decizia că nu poate fizic să facă față și echipei de club și primei reprezentative.

La începutul anului 2010, Cristian Chivu a suferit o fractură craniană la un meci din campionat. El a fost operat și, de atunci, a evoluat cu o cască de protecție.

Cristian Chivu nu a mai jucat niciun meci din mai 2013, el retrăgându-se oficial din activitate în 2014.

Cristian Chivu este căsătorit din 2008 cu prezentatoarea TV Adelina Elisei, cei doi având două fete: Natalia, născută în 2009, și Anastasia, născută în 2010.

Chivu vorbește olandeză, engleză și italiană, a fost desemnat de trei ori fotbalistul român al anului (2000, 2002 și 2009) și a fost inclus în echipa UEFA a anului 2002.

Fostul fundaș al lui Inter (169 de meciuri între 2007 și 2014) a terminat sezonul trecut din Serie A pe banca Parmei, cu un palmares pozitiv: 13 meciuri, cu 3 victorii, 7 egaluri și 3 înfrângeri, reușind astfel atingerea unui obiectiv care părea imposibil: menținerea „cruciaților” în Serie A.

Experiența românului în fotbalul profesionist se reducea doar la aceste 13 meciuri cu Parma, dar fostul internațional român a petrecut trei sezoane pe banca echipei U19 a lui Inter, reușind să câștige titlul de campion în 2022.

La 9 iunie, el a semnat un contract cu Inter Milano pentru funcția de antrenor principal, valabil până în 2027. În prezent, Inter ocupă locul 4 în Serie A, cu 15 puncte în opt etape.