Potrivit autorităților locale, profitând de lipsa muncitorilor din apropiere, aceasta voia să încarce barele de fier într-un cărucior. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supravegehere, iar cei din dispeceratul Poliției Locale Sector 1 au observat incidentul.

Înainte ca echipajele să ajungă la fața locului, un trecător a intervenit și a reușit să oprească tentativa de furt. Materialele au rămas în interiorul gardurilor de protecție, iar situașia nu a produs pagube șantierului.

Autoritățile încurajează cetățenii să sune rapid la 0219540 dacă observă situații similare.