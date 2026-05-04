Potrivit organizației, Bulgaria va avea 12 sărbători legale oficiale în 2026, toate fiind nelucrătoare prin lege. În plus, se așteaptă adăugarea a încă trei zile nelucrătoare, deoarece 25 mai, 7 septembrie și 28 decembrie cad duminica. Angajatorii afirmă că acest lucru reduce timpul total efectiv de muncă și diminuează producția economică.

Costurile economice ale zilelor libere suplimentare

AIKB estimează că fiecare zi suplimentară nelucrătoare costă economia între 90 și 120 de milioane de euro. Aceste cifre sunt considerate orientative, fiind bazate pe distribuirea PIB-ului național pe aproximativ 250 de zile lucrătoare pe an.

Directorul executiv Dobrin Ivanov a precizat că aceste calcule sunt aproximative, dar ilustrează impactul mai larg al reducerii timpului de muncă asupra producției. El a susținut că Bulgaria ar trebui să renunțe la politica introdusă în 2017, care compensează sărbătorile legale ce cad în weekend prin zile libere suplimentare. În opinia sa, această abordare are consecințe pe termen lung asupra performanței economice.

Organizația a abordat și propunerea de a declara ziua de 20 aprilie drept sărbătoare oficială, legată de Revolta din Aprilie. Deși au recunoscut importanța istorică a acesteia, angajatorii au avertizat asupra creșterii numărului de zile nelucrătoare. După cum au precizat, „nu ar trebui făcută o alegere între memoria istorică și dezvoltarea economică”, adăugând că veniturile mai mari depind de productivitate, nu de reducerea numărului de zile lucrătoare.

Impactul asupra productivității și propuneri legislative

AIKB a mai subliniat că Bulgaria ar urma să aibă cu aproximativ cinci zile lucrătoare mai puțin în 2026, comparativ cu anii precedenți, echivalentul a aproape o săptămână de muncă. În același timp, productivitatea muncii în țară rămâne semnificativ mai scăzută decât în Europa de Vest, estimările indicând că un angajat bulgar produce de aproximativ patru ori mai puțină valoare decât un angajat german, în aceeași perioadă.

Deși a recunoscut că perioadele extinse de sărbători pot aduce beneficii turismului, organizația a subliniat că acest sector reprezintă aproximativ 8% din PIB-ul Bulgariei. În schimb, industria are o pondere de circa 27–28%, ceea ce, potrivit angajatorilor, face ca impactul zilelor suplimentare nelucrătoare să fie mai semnificativ pentru economia per ansamblu.

O propunere legislativă similară fusese anterior înaintată de partidul Democratic Bulgaria (DSB) în fosta Adunare Națională. Aceasta sugera eliminarea practicii de a acorda zile libere compensatorii lunea, atunci când sărbătorile legale cad în weekend, invocând îngrijorări legate de deficitul bugetar și cheltuielile publice. Cu toate acestea, propunerea a fost respinsă în cadrul discuțiilor în format tripartit, lăsând sistemul actual neschimbat.