Proprietarul a anunțat poliția, care l-a observat în trafic pe suspect și a încercat să îl oprească. La Predeal, șoferul a ignorat semnalele agenților și a gonit pe șosea, cu echipajele pe urme. În cursa nebună, două autospeciale de poliție au fost avariate.

Tânărul a fost prins la Sinaia, după ce polițiștii au blocat drumul și au montat o bandă cu țepi. Agenții din Prahova l-au scos cu forța din mașină și l-au încătușat. Potrivit polițiștilor, individul a furat din locuința victimei un laptop și un telefon mobil. Ancheta continuă.