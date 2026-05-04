„Nu voi vota salvarea PSD și a sistemului politic care a distrus România”, a scris senatorul într-o postare pe Facebook.

Aceeași decizie au anunțat-o și cei șase parlamentari ai Partidului UNIT (intrați în Parlament pe listele POT).

Mesajul integral publicat de senatorul PACE Liviu Fodoca:

„Stimați cetățeni,

Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus

România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.

În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor.

Acum, când s-a golit cămara și nu mai au ce să fure, PSD fuge de responsabilitate și încearcă să păcălească cetățenii, pozând în salvatori, când de fapt ei sunt cei vinovați pentru faptul că România a ajuns pe marginea prăpastiei.

Românii nu mai pot fi convinși prin declarații de moment, ci au nevoie de fapte, de reforme reale și de o guvernare responsabilă, orientată spre cetățean. Din acest motiv, consider că este momentul ca sistemul politic bazat pe privilegii, sinecuri și jocuri de culise să fie trimis la coșul de gunoi al istoriei.

PSD și toți urmașii lui Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase și Liviu Dragnea trebuie să dispară din politica românească, în frunte cu Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alfred Simonis sau Olguța Vasilescu.`

Atât timp cât nu există o voință reală de reformă, atât timp cât nu există deschidere pentru o guvernare transparentă și responsabilă, nu voi participa la demersuri care au ca unic scop conservarea unui sistem politic care și-a pierdut credibilitatea.

În calitate de senator și reprezentant al cetățenilor, voi susține doar acele inițiative care aduc schimbare și care pun pe primul loc interesul românilor, nu supraviețuirea politică a unor structuri corupte care care vor să continue să jefuiască banul public.

Dacă reforma PSD înseamnă doar înlocuirea unor oameni cu alții, fără modificarea mecanismelor care au generat disfuncționalitățile actuale, atunci nu vorbim despre reformă, ci despre continuitatea sistemului corupt care a căpușat acest stat.

România are nevoie de un nou început, bazat pe responsabilitate, integritate și respect față de cetățeni. Orice altă abordare nu face decât să prelungească o stare de fapt pe care românii au respins-o deja.”