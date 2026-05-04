Ei au dansat pe melodia "Made in Romania", interpretată de Ionuț Cercel. Pentru Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câștigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 și 2010, ca fotbalist.

Pentru Inter, titlul vine la doi ani după precedentul.

Cristian Chivu - exemplu de devotament și profesionalism

Cristian Chivu s-a născut la 26 octombrie 1980, la Reșița, și și-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reșița, în 1996, unde a rămas până în 1998, când a trecut la Universitatea Craiova. La echipa reșițeană, el a fost antrenat o perioadă și de tatăl său, care a murit când Cristi avea doar 17 ani.

În 1999, el a fost transferat la Ajax Amsterdam, devenind căpitanul echipei olandeze în 2001 și câștigând Eredivisie în 2002. În 2003, Chivu a părăsit Olanda pentru Italia, ajungând la AS Roma, unde a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formației. Deși a fost dorit de cluburi celebre din Europa, Chelsea FC, FC Barcelona sau Real Madrid, în 2007, pentru 16 milioane de euro, fundașul a preferat să semneze pentru Internazionale Milano, echipă alături de care a câștigat campionatul Italiei (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), Cupa Italiei (2009/2010, 2010/2011), dar și Liga Campionilor (în sezonul 2009/2010), când "nerazzuri" erau antrenați de portughezul José Mourinho.

La echipa națională, el a debutat în 1999. A participat cu naționala României la Campionatele Europene din 2002 și 2008. La 21 mai 2011, Chivu și-a anunțat retragerea din naționala României, după 75 de meciuri și trei goluri, motivându-și decizia că nu poate fizic să facă față și echipei de club și primei reprezentative.

La începutul anului 2010, Cristian Chivu a suferit o fractură craniană la un meci din campionat. El a fost operat și, de atunci, a evoluat cu o cască de protecție.

Cristian Chivu nu a mai jucat niciun meci din mai 2013, el retrăgându-se oficial din activitate în 2014.

Cristian Chivu este căsătorit din 2008 cu prezentatoarea TV Adelina Elisei, cei doi având două fete: Natalia, născută în 2009, și Anastasia, născută în 2010.

Chivu vorbește olandeză, engleză și italiană, a fost desemnat de trei ori fotbalistul român al anului (2000, 2002 și 2009) și a fost inclus în echipa UEFA a anului 2002.

Fostul fundaș al lui Inter (169 de meciuri între 2007 și 2014) a terminat sezonul trecut din Serie A pe banca Parmei, cu un palmares pozitiv: 13 meciuri, cu 3 victorii, 7 egaluri și 3 înfrângeri, reușind astfel atingerea unui obiectiv care părea imposibil: menținerea „cruciaților” în Serie A.

Experiența românului în fotbalul profesionist se reducea doar la aceste 13 meciuri cu Parma, dar fostul internațional român a petrecut trei sezoane pe banca echipei U19 a lui Inter, reușind să câștige titlul de campion în 2022.

La 9 iunie, el a semnat un contract cu Inter Milano pentru funcția de antrenor principal, valabil până în 2027. În prezent, Inter ocupă locul 4 în Serie A, cu 15 puncte în opt etape.