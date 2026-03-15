„Sunt fără cuvinte şi gata să plâng. Mulţumesc echipei mele pentru că mi-a permis să-mi îndeplinesc acest vis. (Izbucneşte în lacrimi) Sunt atât de fericit. Am spus ieri (sâmbătă) că vreau să readuc Italia în vârf cu o victorie. Am dat totul şi aproape am făcut un atac de cord la final, când mi s-au blocat roţile.

Dar a fost o cursă bună. Startul nu a fost uşor. Probabil am mers puţin prea aproape de interior şi le-am dat Ferrari-ilor prea mult spaţiu, dar ritmul a fost bun şi am reuşit să duc maşina acasă în siguranţă.

Acesta este doar începutul, vom continua să dăm totul. George (Russell) este un pilot incredibil, puternic în fiecare domeniu şi va fi nevoie de multă muncă pentru a-l învinge. Dar învăţ enorm de multe de la el şi mă concentrez pe fiecare cursă; vom vedea unde ne vom situa la sfârşitul anului”, a declarat Antonelli.

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, de la Shanghai. Antonelli, în vârstă de 19 ani şi 201 zile, a obţinut primul succes în Formula 1. El este al doilea cel mai tânăr pilot care reuşeşte să câştige un Grand Prix, după Max Verstappen (18 ani în 2016, la Madrid).

El este, de asemenea, primul câştigător italian de la Giancarlo Fisichella (Renault) în Malaysia, în 2006.