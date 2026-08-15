Atacantul argentinian, care a lăsat public să se înțeleagă, în timpul Cupei Mondiale din 2026, că ar fi deschis la o plecare și la un vis catalan, speră în continuare ca situația sa să evolueze, potrivit News.ro.

Însă, deși Barça a formulat chiar o ofertă de 100 de milioane de euro, refuzată de „Colchoneros”, timpul joacă acum în favoarea clubului madrilen: Álvarez pare să se îndepărteze treptat de o plecare în Catalonia.

Conform informațiilor furnizate de TyC Sports, anturajul jucătorului a solicitat o întâlnire de urgență cu Miguel Ángel Gil Marín, președintele clubului Atlético, pentru a încerca să deblocheze situația. Álvarez ar dori, în special, să-i reamintească angajamentul care ar fi fost asumat în februarie, acela de a-i facilita plecarea în cazul unei oferte satisfăcătoare.

La rândul său, clubul rămâne inflexibil, în timp ce antrenorul Diego Simeone mizează pe el pentru sezonul viitor, mai ales după pierderea importantă a lui Griezmann.