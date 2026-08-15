„Dragi locuitori ai regiunii Samara! Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unei zone industriale”, a scris Viaceslav Fedoriscev, guvernatorul Samarei, pe rețelele de socializare, potrivit Agerpres.

El a adăugat că serviciile de urgență sunt la fața locului și evaluează dacă există victime.

Primarul din Samara, Ivan Noskov, a confirmat că există persoane rănite care primesc asistență medicală, fără a specifica numărul, potrivit canalului Telegram Astra.

Alte canale independente au publicat imagini cu martori oculari care arătau instalații care ardeau într-un parc industrial, unde obiectivele atacului par a fi fabricile militare.

Două persoane, între care un copil de 9 ani, rănite în regiunea Moscovei

Între timp, în regiunea Moscovei, două persoane au fost rănite, între care un băiat de 9 ani care se află în stare gravă, din cauza unui atac cu drone. Nouă drone au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană.

Cei doi civili se aflau acasă când aeronava fără pilot s-a prăbușit în clădire, a declarat guvernatorul regional, Andrei Vorobiev, pe conturile sale de socializare.

În total, bateriile rusești de apărare aeriană au doborât 598 de drone ucrainene cu aripi fixe vineri seară, în 19 regiuni și în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia.

Peste 600 de victime civile de ambele părți în luna iulie

Potrivit autorităților ruse, cel puțin 201 de civili au fost uciși în iulie din cauza atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus și a regiunilor ucrainene ocupate de Moscova.

Totodată, grupul independent rus Conflict Intelligence Team a estimat numărul victimelor civile de ambele părți în iulie la 634, dintre care două treimi au fost cetățeni ucraineni.