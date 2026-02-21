La 29 de ani, Klaebo câştigă al unsprezecelea titlu în trei participări la Jocurile Olimpice de iarnă (2018, 2022 şi 2026).

El s-a impus în această ultimă probă de schi fond în faţa compatrioţilor săi Martin Nyenget, medalia de argint, şi Emil Iversen, medalia de bronz.

În acest „maraton” de pe pista din Tesero, restul lumii nu a putut rivaliza cu trio-ul norvegian, care a condus cursa în cea mai mare parte a acesteia. Iversen a cedat în ultimii patru kilometri. Klaebo, ca de obicei, a accelerat decisiv pentru a-l depăşi pe Nyenget şi a câştiga cursa după 2 ore şi 7 minute de efort. Klaebo a repetat astfel performanţa excepţională realizată la Campionatele Mondiale de anul trecut, acasă, la Trondheim, unde câştigase deja şase medalii de aur.

Puţini sunt sportivii care au reuşit să câştige Grand Slam-ul la Jocurile Olimpice de iarnă.

Patinatorul american Eric Heiden a reuşit această performanţă în 1980 la Lake Placid (Statele Unite), câştigând toate cele cinci probe individuale din program (500 m, 1.000 m, 1.500 m, 5.000 m şi 10.000 m).

„Regele” biatlonului, norvegianul Ole Einar Bjoerndalen, a reuşit şi el această performanţă în 2002, la Salt Lake City, câştigând patru curse, dintre care una de ştafetă pe echipe.

Klaebo a câştigat şase – patru individuale şi două pe echipe – şi a demonstrat că este cu adevărat cel mai bun schior de fond din toate timpurile.

În absenţa rivalului său rus Alexander Bolshunov, care nu a fost autorizat să participe la Jocurile Olimpice sub steag neutru, scandinavul a doborât recordul de titluri la Jocurile de iarnă (8 medalii).

De asemenea, a devenit al doilea cel mai titrat atlet din istoria Jocurilor Olimpice, atât de vară, cât şi de iarnă, după înotătorul american Michael Phelps, câştigător a 23 de medalii de aur între 2004 şi 2016.