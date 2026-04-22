Popovici a parcurs distanța de 50 de metri în 22 de secunde și două sutimi. Pe locul doi s-a clasat Patrick Sebastian Dinu, cu timpul 22,33, iar bronzul a fost câștigat de Mihai Gergely, cu timpul 22,69.

„Sper că este prima medalie din multe. E primul concurs în opt luni. Am venit să dăm ce avem mai bun în perioada asta din an și să mă dezmorțesc. Anul ăsta Paris e obiectivul principal. Ca întotdeauna, mi-am propus doar să mă distrez și să mă simt bine”, a declarat Popovici la TVR Sport.

David Popovici va concura la Campionatul Național și la 100 m liber, 200 m liber și la ștafete.