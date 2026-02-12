Au concurat pentru România Corina Buzătoiu, Marian Gîtlan/Darius Șerban, Valentin Crețu și Raluca Strămăturaru/Carmen Manolescu. Sportivii tricolori au înregistrat timpul 3:49.931.

Aurul olimpic a fost câștigat de Germania (3:41.672). Pe poziția a doua a podiumului a urcat echipa Austriei (3:42.214), iar pe trei s-a clasat Italia (3:42.521).

În 2022, la Beijing, România a ocupat aceeași poziție la sanie – ștafetă echipe: locul 9. Atunci au concurat Valentin Crețu, Vasile Marian Gîtlan, Darius Lucian Șerban și Raluca Nicoleta Strămăturaru, iar timpul a fost 3:07.692.

România a obținut cel mai bun rezultat la JO de iarnă 2026

Sportivele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat, miercuri, pe locul 9 în proba de sanie dublu feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.Strămăturaru şi Manolescu au înregistrat un timp total de 1:48.744.

Aurul a fost câştigat de italiencele Andrea Voetter şi Marion Oberhofer (1:46.284). Podiumul a fost completat de Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (Germania, 1:46.404) şi Selina Egle/Lara Michaela Kipp (Austria, 1:46.543).