Strămăturaru şi Manolescu au înregistrat un timp total de 1:48.744.

Aurul a fost câştigat de italiencele Andrea Voetter şi Marion Oberhofer (1:46.284). Podiumul a fost completat de Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (Germania, 1:46.404) şi Selina Egle/Lara Michaela Kipp (Austria, 1:46.543).

Miercuri concurează la JO şi Marius Gîtlan şi Darius Şerban, la sanie dublu masculin.

Locul 12 la sărituri cu schiurile

România a obținut un alt rezultat bun la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano, clasându-se pe locul 12 la săriturile cu schiurile.

CIO îl roagă pe ucraineanul Heraskevich să concureze la Jocurile Olimpice fără casca dedicată sportivilor uciși din Ucraina
România (Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber) a ocupat ultimul loc, 12, după prima manşă, cu 393,1 puncte, ratând calificarea în manşa finală (top 8).