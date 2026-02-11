Strămăturaru şi Manolescu au înregistrat un timp total de 1:48.744.

Aurul a fost câştigat de italiencele Andrea Voetter şi Marion Oberhofer (1:46.284). Podiumul a fost completat de Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (Germania, 1:46.404) şi Selina Egle/Lara Michaela Kipp (Austria, 1:46.543).

Miercuri concurează la JO şi Marius Gîtlan şi Darius Şerban, la sanie dublu masculin.

Locul 12 la sărituri cu schiurile

România a obținut un alt rezultat bun la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano, clasându-se pe locul 12 la săriturile cu schiurile.

România (Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber) a ocupat ultimul loc, 12, după prima manşă, cu 393,1 puncte, ratând calificarea în manşa finală (top 8).