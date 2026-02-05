Cristian şi Ruse au fost învinse de echipa Xinyu Wang/Saisai Zheng (China), scor 6-3, 2-6, 10-5, într-o oră şi 12 minute.

Nemulțumirile româncelor

Potrivit eurosport.ro, după încheierea meciului, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse au fost vizibil supărate la conferinţa de presă din motive care nu au avut legătură cu desfăşurarea sportivă a duelului. Cele două românce au fost programate pe terenul secundar, iar partida s-a suprapus cu meciul unei alte favorite locale, Sorana Cîrstea, care evolua în sferturile probei de simplu. În plus, de la sfârşitul duelului disputat la simplu de Wang, una dintre adversare, împotriva Oleksandrei Oliynykova şi până la startul meciului de dublu a fost o pauză de aproape două ore, considerată mult prea lungă.

Conferinţa a început cu replica Gabrielei Ruse: "Sunt foarte nervoasă să vorbesc". Imediat, Jaqueline a luat cuvântul.

"A fost o situaţie un pic greuţă de gestionat. Faptul că jucam semifinala la ora 18:15 pe terenul doi ne-a afectat un pic emoţional. Am încercat să ne regăsim şi să ne focusăm strict pe tenis. Consider că am făcut chestia asta. Suntem dezamăgite, nu ne convine situaţia absolut deloc, ne doream trofeul. O să trecem noi şi peste asta. Eu una mă bucur că am jucat din nou dublu cu Gabi, am făcut o semifinală. Am jucat acasă, dar, din păcate, nu am putut să ne bucurăm prea mult de energia publicului, s-a simţit un pic chestia asta. A fost şi mai dureros şi de asta suntem aşa, pentru că totuşi am fost acasă şi nu prea s-a simţit ca acasă. Asta e, o să depăşim şi momentul acesta, nu este vreo problemă. Ne revedem la anul cu o energie bună la Cluj.

Este influenţată supărarea asta şi pentru că am pierdut meciul şi nu avem şansa să ne bucurăm de atmosfera de acasă. Pe undeva cred că s-a produs o greşeală, asta este, se mai întâmplă lucrurile astea. Nu suntem nici primele, nici ultimele care ne plângem de chestiile astea. Pe teren, din punct de vedere emoţional, ne-a durat un pic mai tare decât ne-am dorit.

Automat, când joci pe terenurile mai mici, auzi zgomotul de pe terenul central. Ne-am bucurat foarte mult să auzim că tribuna era plină şi că Sorana are susţinerea publicului, doar că undeva ne-am fi dorit să ne bucurăm şi noi. Fiind acasă, ne-a durut puţin mai tare. Putem înţelege o greşeală. Acasă este totul un pic mai sentimental. Asta este".

Pe final, Gabriela Ruse a intervenit şi ea, spunând: "Adversarele noastre au primit o oră şi 45 de minute între meciuri, ceea ce nu este normal. Adică, în mod normal, pentru două seturi primeşti doar o oră, în niciun caz o oră şi 45 de minute. Mai ales că suntem acasă, ne-am simţit prost, cel puţin eu".

Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca, trecând în sferturi de deţinătoarea trofeului, Anastasia Potapova (Austria, 58 WTA, cap de serie 5).

Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, în două ore şi un minut.

Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe câştigătoarea meciului dintre Yue Yuan (China, 130 WTA) şi Daria Snigur (144 WTA, Ucraina).

Tot joi, Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, s-a calificat în semifinale trecând în sferturi pe sportiva poloneză Maja Chwalinska, numărul 146 mondial, scor 6-0, 6-4. În faza următoare, jucătoarea britanică o va înfrunta pe Oleksanda Oliynykova (Ucraina, 91 WTA), care a trecut de favorita 4, Xinyu Wang (China), scor 6-4 ,6-4.

Jucătoarele califficate în semifinale îşi asigură un premiu de 12.331 dolari şi 98 de puncte. Sportivele eliminate în sferturi vor primi câte 7.025 dolari şi 54 de puncte.