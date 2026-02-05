Transylvania Open este transmis în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Răducanu a învins-o în sferturi pe sportiva poloneză Maja Chwalinska, numărul 146 mondial, scor 6-0, 6-4. Meciul a durat o oră şi 11 minute. În faza următoare, jucătoarea britanică o va înfrunta pe Oleksanda Oliynykova (Ucraina, 91 WTA), care a trecut de favorita 4, Xinyu Wang (China), scor 6-4 ,6-4.

În celelalte două sferturi de finală se întâlnesc, tot joi, Anastasia Potapova (Austria, 58 WTA, cap de serie 5) cu Sorana Cîrstea, 36 WTA şi favorită 3, şi Yue Yuan (China, 130 WTA) cu Daria Snigur (144 WTA, Ucraina).

Jucătoarele califficate în semifinale îşi asigură un premiu de 12.331 dolari şi 98 de puncte. Sportivele eliminate în sferturi vor primi câte 7.025 dolari şi 54 de puncte.

Emma Răducanu a spus că revenirea spectaculoasă, în care a câștigat un set după ce a fost condusă cu 0-5, reprezintă o premieră în cariera ei și este extrem de mulțumită de rezultat. „Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, m-a ajutat să trec peste câteva momente dificile din primul set. Kaja a jucat foarte bine și m-a pus imediat sub presiune. Am simțit că încerc să fiu agresivă și să-mi joc loviturile, dar nu reușeam să le execut cum trebuie. Cel puțin, am încercat să joc în propriul meu stil. Nu cred că am mai revenit vreodată de la 0-5, așa că a fost o experiență complet nouă pentru mine”, a spus jucătoarea de 23 de ani în interviul de pe teren.