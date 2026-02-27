El se întreabă de ce sunt banii mai importanţi decât viaţa, relatează presa franceză.

Hugo Hare, în vârstă de 19 ani, este considerat un „miracol” de către medicii săi.

Tânărul a fost grav rănit în noaptea de 31 decembrie, în timp ce sărbătorea Revelionul cu prietenii în Crans-Montana (Elveţia).

Joi, 26 februarie, el s-a confesat echipelor TF1 din camera sa de spital.

După nouă grefe, cel care are arsuri pe 30% din corp explică faptul că se simte „din ce în ce mai bine fizic”, în ciuda „dureriilor persistente”.

El mărturiseşte: „Nu mi-aş fi imaginat niciodată că poate exista o astfel de durere”.

Cauza: incendiul din barul „Le Constellation”, care a dus la moartea a 41 de oameni şi rănirea altor 115 persoane.

El se afla la subsol, în toaleta barului, când a izbucnit incendiul. Îşi aminteşte că flăcările s-au „răspândit într-un minut”, în timp ce „vedea tavanul arzând”.

Când s-a întors, şi-a căutat partenera, pe care a găsit-o întinsă pe podea. „Mi-am spus: «Fie plec şi trăiesc, fie fac ceva pentru ea». Nu m-am gândit, m-am aşezat peste ea pentru a o proteja”, spune el.

„Ca şi cum moartea ar fi bătut la uşa mea”

În mijlocul haosului, fotbalistul, component al echipei de rezervă Quevilly-Rouen Métropole, încerca să-şi protejeze logodnica.

„Şi atunci, ţipetele s-au transformat în tăcere”, explică el cu privirea pierdută în gol, „era ca şi cum moartea ar fi bătut la uşa mea. Era apocalipsa”.

Partenera sa a scăpat cu arsuri mai puţin grave.

Acum, Hugo Hare aşteaptă răspunsuri:

„Vreau doar să ştiu de ce: de ce acea spumă, de ce au fost închise ieşirile de urgenţă, de ce nu au existat controale? De ce banii sunt mai importanţi decât viaţa?”

El a depus plângere.