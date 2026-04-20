El a vorbit şi despre momentul începerii discuţiilor cu FRF şi a evitat orice legătură cu politica.

“Obiectivul e să câştigăm fiecare meci. Să câştigăm Liga Naţiunilor, să ne calificăm la Europene. Nu suntem cei mai buni, dar putem deveni.

Cred că avem istorie. Să analizăm tot ce a făcut România bine, momentele bune trebuie folosite pentru a merge înainte, pentru a crea un viitor”, a spus Hagi.

Nu există moment zero, a precizat el. “Şi aşa că m-aţi făcut că o să-i dau afară pe toţi. Nu va fi nimic decât criteriile de care am vorbit, de selecţie, jucători experimentaţi internaţionali şi cei mai buni din România. Grupul este construit, e făcut. Plus Liga Naţiunilor. Acum rămâne ca şi eu să mai aduc ceva, tineri, jucători talentaţi. Noi trebuie să câştigăm, dacă vrem să fie linişte. Sper să am succese, asta îmi doresc. Eu şi echipa avem obligaţia să facem lumea fericită”.

În ceea ce priveşte staful său, a spus că încearcă în mare să păstrez oamenii care sunt. “Dar încă n-am definitivat”.

“Atâta timp cât nea Mircea a fost în rol nu am vorbit (cu FRF). Vorbim de profesorul meu. Nu avea sens să discutăm. Era acolo. Din respectul pe care îl am...”, a mai declarat el.

Hagi a cerut să nu se facă legături între el şi zona politică. “Nu am discutat cu Ilie Bolojan. Nu mă duceţi în zona politică. O să mă vedeţi doar acolo, pe bancă, nu mă băgaţi în zone dificile pentru mine”.

