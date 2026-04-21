Gimnasta se numără printre membrii Laureus World Sports Academy, o asociaţie care reuneşte peste 60 dintre cei mai buni sportivi ai tuturor timpurilor şi care decernează anual premii.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia, la 18 iulie 1976, la Montreal. În România, anul 2026 a fost decretat anul Nadia Comăneci.

Tot luni, jucătorii de tenis Carlos Alcaraz şi Arina Sabalenka au câştigat premiile pentru cei mai buni sportivi ai anului, oferite la Gala Laureus de la Madrid.