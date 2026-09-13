Potrivit Associated Press, protestele au ajuns la a 105-a zi, după ce s-au transformat într-o mișcare antiguvernamentală mai amplă, care cere demisia prim-ministrului Edi Rama.

„Albania cere revoluție”, scandau protestatarii, în timp ce membri ai diasporei albaneze s-au alăturat și ei marșului, după ce au călătorit la Tirana pentru a participa la acțiune.

Guvernul albanez susține că investiția planificată de-a lungul coastei Adriatice ar fi un proiect transformator pentru țară, contribuind la stimularea turismului de lux și la susținerea aspirațiilor sale de aderare la Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, proiectul – care vizează o insulă abandonată și o zonă costieră din apropiere – s-a confruntat cu critici puternice din partea activiștilor de mediu, a grupurilor societății civile și a oponenților administrației socialiste conduse de Rama.