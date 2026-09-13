Cel mai tânăr monarh din lume, Regele Oyo Nyimba al Ugandei, a fost înmormântat, după ce a murit de cancer la doar 34 de ani

Monarhul, care a urcat pe tronul Regatului Tooro din Uganda încă din copilărie, în 1995, a murit luna trecută din cauza cancerului. Avea doar 34 de ani, notează Associated Press.

El a fost înmormântat alături de strămoșii săi, după o slujbă funerară emoționantă ținută într-o catedrală anglicană din orașul îndepărtat Fort Portal, situat lângă granița cu Congo - punând astfel capăt unei perioade de doliu de nouă zile.

Bătrânii din clanul conducător al regatului, cunoscut sub numele de Babiito, au afirmat că Oyo, care era necăsătorit, nu le-a desemnat niciodată un moștenitor, contrazicând afirmațiile altor persoane din regat care susțineau că acesta a lăsat în urmă un fiu născut în afara căsătoriei.

Acel fiu nu a fost identificat public, ceea ce a dus la apariția unor afirmații ”senzaționale” pe rețelele sociale privind cel puțin doi posibili moștenitori despre care se susține că ar fi copiii lui Oyo.

Miercuri, un comitet format din bătrânii din Tooro a anunțat că l-au ales pe un prinț care lucrează ca jurnalist pentru a-i succeda lui Oyo, câștigând laude din partea tradiționaliștilor care doresc un adult pe tron și critici din partea celor mai apropiați rude ale lui Oyo.

Sora lui Oyo, Ruth Komuntale, a afirmat că anunțul a avut scopul de a „provoca diviziune și tulburări”.