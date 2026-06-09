Campioana en-titre din Serie A îl consideră pe Palestra înlocuitorul ideal pentru olandezul Denzel Dumfries, aflat pe picior de plecare la Real Madrid, iar Chivu speră să-l aibă la dispoziţie pe jucătorul în vârstă de 21 de ani până la startul pregătirilor pentru noul sezon.

Conform cotidianului Gazzeta dello Sport, Atalanta a deja refuzat o primă ofertă, în valoare de 40 de milioane de euro plus bonusuri, făcută de clubul milanez în urmă cu câteva zile.

Rămâne de văzut dacă cele două părţi vor ajunge în final la un acord, în condiţiile în care gruparea din Bergamo speră să obţină între 53 şi 55 de milioane de euro în schimbul lui Marco Palestra, care este vizat şi de două cluburi din Premier League, Manchester City şi Newcastle United.